Drei Personen verletzt, eine schwer – Auto in Gasel mit Zug zusammengestossen Am Mittwoch sind in Gasel ein Auto und ein Zug kollidiert. Drei Personen wurden verletzt, der Bahnverkehr war stundenlang unterbrochen.

Am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr sind in Gasel ein Zug und ein Auto zusammengestossen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt wollte das Auto einen Bahnübergang an der Schwarzenburgstrasse überqueren. Dabei kollidierte es seitlich-frontal mit einem Zug, der gerade von Schwarzenburg in Richtung Bern unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in ein anderes, parkiertes Auto geschleudert und überschlug sich mehrmals. Die drei Personen im Inneren wurden beim Unfall verletzt, eine davon schwer. Sie musste durch die Berufsfeuerwehr aus dem Auto geborgen und anschliessend ins Spital geflogen werden. Auch die beiden anderen Person wurden ins Spital gebracht, mit der Ambulanz.

Die rund 60 Menschen im Zug blieben unverletzt und mussten auf Ersatzbussen umsteigen. Der Bahnverkehr zwischen Köniz und Schwarzenburg war während mehreren Stunden unterbrochen. Auch der betroffene Abschnitt der Schwarzenburgstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PD/ske

