Unfall in Latterbach – Auto in Felswand geprallt Am Dienstagnachmittag ist in Latterbach ein Auto in eine Felswand geprallt. Ein Autolenker sowie zwei mitfahrende Kinder wurden verletzt.

In Latterbach gab es einen Verkehrsunfall. (Symbolbild) Foto: Bruno Petroni

Am Dienstag kurz nach 14.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Simmentalstrasse in Latterbach ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto in Richtung Wimmis unterwegs, als es in einer Rechtskurve kurz vor einem Steinbruch aus noch zu klärenden Gründen links auf die Gegenfahrbahn geriet und in eine Felswand prallte. Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug in der Folge und kam schliesslich auf den Rädern quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand.

Ein Lenker sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren wurden beim Unfall verletzt. Der 45-jährige Mann musste durch Angehörige der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die drei Verletzten mit jeweils einer Ambulanz ins Spital gebracht. Im Einsatz standen drei Ambulanzteams sowie Angehörige der Feuerwehren Erlenbach und Spiez.

Der betreffende Strassenabschnitt war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pd

