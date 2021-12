Strecke Biel-La Chaux-de-Fonds – Auto im Berner Jura von Zug gerammt – keine Verletzten Am Samstag blieb in Cormoret ein Auto auf einem Bahnübergang stecken. Der bei der Kollision entgleiste Zugteil musste mit einem Kran geborgen werden.

Ein Zug ist am Samstagmorgen in Cormoret im Berner Jura auf ein Auto aufgefahren, das auf den Schienen liegen geblieben war. Dabei entgleiste der vordere Teil des Zuges. Niemand wurde verletzt. Allerdings bleibt der Zugverkehr zwischen Biel und La Chaux-de-Fonds bis Betriebsende unterbrochen.

Der Autofahrer war von Villeret in Richtung Cormoret im Berner Jura unterwegs, als sein Auto gegen 6.15 Uhr am Bahnübergang auf die Schienen geriet. Dabei schlossen sich die Schranken, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Ein in Richtung St-Imier fahrender Zug stiess daraufhin mit dem Auto zusammen. Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug allerdings noch vor der Kollision verlassen.

Im Zug befanden sich zwölf Passagiere, von denen sich einer zur Kontrolle ins Spital begab. Der Zugverkehr bleibt bis zum Betriebsende unterbrochen, und es wurden Ersatzbusse organisiert. Zur Bergung des Zuges musste ein Kran eingesetzt werden, und die Strasse wurde vorübergehend gesperrt.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.