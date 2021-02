Unfall mit drei Fahrzeugen – Auto geriet in Nidau auf Gegenfahrbahn – Frontalkollision Weil am Mittwochabend in Nidau ein Lenker mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte er mit zwei Fahrzeugen. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Nidau, Bernstrasse in Richtung Brügg: Hier kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Foto: Screenshot/Google Streetview

Kurz vor 17.25 Uhr war am Mittwochabend in Nidau ein Auto auf der Bernstrasse in Richtung Brügg unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte es erst ein anderes Auto, ehe es frontal mit einem weiteren Auto kollidierte.

Der Lenker des in Richtung Brügg fahrenden Autos wurde mit der Ambulanz für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht. Zwei Fahrzeuge wiesen Totalschaden auf, das dritte Auto ist stark beschädigt, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagmorgen berichtete.

Zur Bindung von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten standen drei Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel im Einsatz. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallarbeiten wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

chh/pd