Lenker schwer verletzt – Auto gerät von Strasse ab und landet im Bachbett In Aeschlen hat am Montagabend ein 38-jähriger Autolenker einen Selbstunfall gebaut und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Gegen 19 Uhr am Montagabend ist auf der Lindenstrasse in Richtung Aeschlen ein Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn geraten. Der Wagen hat sich überschlagen und ist schliesslich auf dem Dach liegend im Bachbett zum Stillstand gekommen.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Lenker von Ersthelfern aus dem Auto geborgen. Ein Rega-Hubschrauber hat ihn schliesslich ins Spital geflogen. Die Feuerwehr hat den Verkehr umgeleitet und im Bach vorsorglich eine Ölsperre erstellt. Die Ermittlungen laufen.

( mb / pd )