Strecke stundenlang gesperrt – Auto gerät auf Gegenfahrbahn und prallt in Lastwagen Am Freitagmorgen kam es in Twann zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Beide Lenker wurden beim Unfall verletzt.

Wegen des Unfalls musste die Strecke für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Keystone

Kurz nach 6.35 Uhr am Freitagmorgen wurde die Kantonspolizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Twann gerufen. Ein Auto, das von Neuenburg in Richtung Biel fuhr, kam aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem Lastwagen. Die Lenkerin des Autos und der Lenker des Lastwagens wurden beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Freitagmorgen schreibt.

Für die Bindung von ausgelaufener Flüssigkeit stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Strecke war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über die südliche Seeseite wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.

sih/pkb