Fahrer im Spital – Auto fängt Feuer auf der A6 bei Lyss Auf der A6 bei Lyss ist am Mittwochabend ein Auto in Brand geraten und ausgebrannt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Auf der A6 bei Lyss ist am Mittwochabend ein Auto in Brand geraten und ausgebrannt. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Der Automobilist war in Richtung Bern unterwegs, als er eine Rauchentwicklung feststellte und daraufhin auf dem Pannenstreifen anhielt. Der Mann konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe der Wagen in Vollbrand geriet und Totalschaden erlitt.

Die Berufsfeuerwehr Bern löschte den Brand. Die Ambulanz brachte den Autofahrer ins Spital. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

SDA/flo