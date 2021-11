US-Staat Wisconsin – Auto fährt während Weihnachtsumzug in Menschenmenge In Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin fuhr während einer Weihnachtsparade ein Auto in die Menschenmenge. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt.

In Waukesha im US-Staat Wisconsin fuhr am Sonntagabend ein Auto in die Weihnachtsparade. Über 20 Menschen wurden dabei verletzt, wie der lokale Rettungsdienst und verschiedene US-Medien berichten.

Die Hintergründe sind völlig unklar, wie die örtliche Polizei am Abend mitteilte. Offen sei auch, ob das Auto vorsätzlich in die Menge raste. Die Polizei sprach von einer «chaotischen Lage» vor Ort.

Ein verdächtiges Fahrzeug konnte sichergestellt werden, es bestehe keine Gefahr mehr. Die Polizei will im Verlauf des Abend (Lokalzeit) weiter informieren.

Update folgt…

chk

