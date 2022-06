Am Bahnhof Interlaken West – Auto fährt Treppe hinunter und bleibt stecken Ein Autolenker hat sich am Dienstagabend in Interlaken in die Bahnhofsunterführung verirrt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kurioses Bild am Dienstagabend am Bahnhof Interlaken West: Ein Auto steckt auf der Treppe, die in die Bahnhofsunterführung führt, fest.

Verwechselte der Fahrer des Autos mit niederländischem Kennzeichen die Treppe etwa mit einer Parkhauseinfahrt? Jedenfalls war seine Abwärtsfahrt nach wenigen Stufen zu Ende.

Der Unfall sei gegen 19.20 passiert, erklärte die Polizei gegenüber 20 Minuten. Das Auto sei zunächst gesichert und anschliessend mit einem Kran abgeschleppt worden. Verletzt wurde niemand.

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art. So landete etwa im Mai 2018 auch schon ein Auto in der Bahnhofsunterführung.

