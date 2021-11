Beim Langnauer Ilfis Center – Auto fährt in Einkaufszentrum – Lenker tot Am Mittwochmorgen ist in Langnau ein Autofahrer gestorben, nachdem er in den Eingang eines Einkaufszentrums gefahren war. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der zerstörte Eingang des Ilfis Centers am Mittwochmorgen. Foto: Céline Meisel/20 Minuten

Grosseinsatz der Polizei vor dem Ilfis Center in Langnau: Am frühen Morgen ist ein Autofahrer in den Eingangsbereich des Einkaufszentrums gefahren und dabei gestorben. Das Einkaufszentrum war zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen. Dies berichten 20 Minuten, der «Blick» und Radio Neo1.

Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber diesen Medien den Einsatz. Es sei gegen 7.40 Uhr eine entsprechende Meldung eingegangen. Die Umstände seien noch unklar.

