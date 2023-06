Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Grosseinsatz in Füllinsdorf – Auto fährt in eine Gruppe Jugendlicher – mehrere Personen verletzt In Füllinsdorf ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht klar. Sebastian Schanzer Linus Schauffert UPDATE FOLGT

Das Gebiet Schönthal in Füllinsdorf soll grossräumig umfahren werden. Foto: 20 Minuten/Leser-Reporter

Am Freitagmorgen ist es in Füllinsdorf zu einem schweren Unfall gekommen. Offenbar ist ein Personenwagen in eine Gruppe von Menschen gefahren. Sechs bis sieben Personen seien dabei verletzt worden, wie der Baselbieter Polizeisprecher Marcel Wyss gegenüber «20 Minuten» und «Blick» berichtet.

Sämtliche Verletzte seien ins Spital gebracht worden, sagte Wyss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Gegenüber «Blick» sagt Wyss, dass es sich bei den Verletzten um eine Gruppe junger Erwachsener handle, die sich vermutlich auf einem Ausflug befand. Wie schwer die Personen verletzt wurden, sei unklar.

Im Einsatz standen mehrere Ambulanzen und zwei Rettungshelikopter. Die Polizei empfiehlt via Twitter, das Gebiet Schönthal grossräumig zu umfahren. Auch der öffentliche Verkehr sei von Störungen betroffen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Auto von der Strasse abgekommen und anschliessend in die Gruppe gefahren. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich um einen Unfall handle und keine Absicht dahinter stecke, sagte der Sprecher weiter.

