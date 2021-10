Unfall in Gunten – Auto erfasst Mann bei Baustelle In Gunten ist am Donnerstag ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall auf der Seestrasse in Gunten ereignete sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Cabriolet auf der Seestrasse in Richtung Thun, als es auf Höhe einer Baustelle aus noch zu klärenden Gründen einen Mann erfasste», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Mann war für die Verkehrsregelung der Baustelle zuständig. Er fiel zu Boden, verletzte sich leicht und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Offenbar setzte das Auto die Fahrt ohne anzuhalten in allgemeine Richtung Thun fort.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des hellen kleinen Cabriolets, sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

