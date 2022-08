Rega im Einsatz – Auto brennt nach Unfall in Hasliberg – Lenker schwer verletzt In Goldern bei Hasliberg musste die Rega in der Nacht auf Dienstag einen schwerverletzten Mann ins Spital fliegen. Nach einem Unfall war sein Auto in Brand geraten.

Mit einem Rega-Helikopter wurde der Verletzte ins Spital geflogen. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In Hasliberg Goldern ist in der Nacht auf Dienstag ein Auto von der Strasse abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und in einen Baum geprallt. In der Folge geriet es in Brand. Rettungskräfte und Drittpersonen befreiten den schwer verletzten Lenker aus dem brennenden Auto und leisteten erste Hilfe.

Anschliessend flog ein Team der Rega den Mann per Helikopter ins Spital, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei hat Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann von Hasliberg her in Richtung Reuti, als er aus noch zu klärenden Gründen in einer Linkskurve von der Strasse abkam. Die Ortschaft Hasliberg Goldern gehört zur Gemeinde Hasliberg.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.