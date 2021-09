Polizei geht von Brandstiftung aus – Auto brennt auf Tiefenaustrasse aus – Totalschaden In der Nacht auf Dienstag hat in Bern ein parkiertes Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Dienstag erhielt die Kantonspolizei Bern kurz nach 00.30 Uhr die Meldung, dass an der Tiefenaustrasse in Bern ein Auto brenne. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen. Dennoch erlitt das Auto einen Totalschaden. Verletzt wurde aber niemand.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer im Bereich der Tiefenaustrasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden. Insbesondere eine Velolenkerin, die Autolenker auf den Brand aufmerksam gemacht hatte, ist gebeten, sich zu melden.

