Unfall bei Niederbipp – Auto brennt auf A1 vollständig aus Am Freitagmorgen stand auf der A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern ein Auto in Flammen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagmorgen stieg über der A1 bei Niederbipp schwarzer Rauch auf. Foto: zvg pks Ein Auto auf dem Pannenstreifen brannte komplett aus. Foto: zvg pks Der Autobahnabschnitt musste wegen des Brandes mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Foto: zvg pks 1 / 4

Am Freitag kurz vor 10 Uhr brannte auf dem Pannenstreifen der Autobahn A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern ein Auto aus noch zu klärenden Gründen vollständig aus. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag.

Die Fahrzeuginsassen konnten den Wagen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Für die Brandbekämpfung stand die Feuerwehr Oensingen im Einsatz. Die Autobahn musste im Bereich des Brandortes mehrmals kurzzeitig gesperrt werden, was zu erhebliche Verkehrsbehinderungen führte, wie die Polizei weiter schreibt.

Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. Nebst der Polizei und der Feuerwehr standen auch Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz), das Amt für Umwelt des Kantons Bern und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

