Langer Stau im Morgenverkehr – Auto brennt auf A1 bei Mattstetten komplett aus Am frühen Montagmorgen kollidierten auf der Autobahn A1 bei Mattstetten zwei Autos, wobei ein Wagen Feuer fing. Es kam zu einem massiven Rückstau.

Ein Auto ist am Montagmorgen auf der A1 bei Mattstetten in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Der Brand führte zu einem massiven Rückstau, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

In Fahrtrichtung Bern waren zwei Autos kurz vor 06.40 Uhr aus unklarem Grund kollidiert und auf dem Überholstreifen zum Stillstand gekommen. Der eine Wagen geriet darauf in Brand. Die Insassen konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Die Berufsfeuerwehr Bern löschte den Brand.

Die A1 zwischen Kirchberg und Schönbühl musste während einer Viertelstunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Bern wurde anschliessend bis etwa 8 Uhr über den Pannenstreifen geführt. Es kam laut Polizei zu einem langen Stau. Aus Sicherheitsgründen würde der Überholstreifen auf der Gegenfahrbahn ebenfalls gesperrt.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.