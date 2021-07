Lenkerin wurde verletzt - Auto bei Unfall in Lengnau auf Seite gedreht

Lenkerin im Spital – Auto bei Unfall in Lengnau auf Seite gedreht In Lengnau ist am Freitagnachmittag eine Autofahrerin von der Strasse abgekommen und in eine Mauer geprallt. Eine Frau wurde verletzt.

Kurz vor 15.50 Uhr am Freitag ist in Lengnau eine Autofahrerin, die in Richtung des Kreisels Bielstrasse/Bürenstrasse unterwegs war, von der Badmattstrasse ab. Sie prallte auf der rechten Strassenseite in eine Mauer – ihr Wagen blieb nach dem Aufprall seitlich auf der Fahrbahn liegen.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde die Lenkerin dabei verletzt und musste von Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde letztlich ins Spital transportiert.

Die Badmattstrasse wurde zwischen dem Kreisel und der Solothurnstrasse während ungefähr zwei Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.