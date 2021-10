Ursache wird untersucht – Auto bei Garagenbrand in Moutier zerstört Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr in Moutier ausrücken. Ein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die Polizei ermittelt.

In einer Garage in Moutier im Berner Jura ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Am dort abgestellten Wagen entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Die Brandursache wird untersucht.

Der Alarm sei kurz nach 15.40 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe das Feuer an der Rue de Condemine rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Garagen verhindern können.

An der betroffenen Garage entstand den Angaben zufolge grosser Sachschaden. Dessen genaue Höhe ist Gegenstand von Abklärungen. Die Rue de la Condemine war wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Die lokale Feuerwehr stand mit zwölf Mitarbeitenden im Einsatz.

SDA/mb

