KWO-Präsidentin Egger-Jenzer – «Autarkie und Versorgungssicherheit sind das Gebot der Stunde» Die Kraftwerke Oberhasli AG blickt – trotz einem mässigen Produktionsjahr – nach vorne. Die Wasserkraft sei vor allem für die Netzstabilisation zentral, so VR-Präsidentin Barbara Egger-Jenzer. Nathalie Günter

Oben sinnbildlich für den florierenden Tourismus das Grimsel-Hospiz. Unten der Grimselstausee, dessen Staumauer bald ersetzt wird, aber nicht erhöht werden darf. Foto: Bruno Petroni

Die neue Verwaltungsratspräsidentin Barbara Egger-Jenzer fand an der 96. Generalversammlung der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) klare Worte: «Die Schweiz hat vergangenen Sonntag eine Chance verpasst.» Die ehemalige Regierungsrätin (SP) sprach im Alpinhotel Grimsel Hospiz das abgelehnte CO₂-Gesetz an, das die Schweizer Stimmberechtigten am Sonntag mit 51,6 Prozent Nein-Stimmen knapp ablehnten.

«Wir dürfen jetzt aber nicht die Hände verwerfen, sondern müssen die erneuerbaren Energien weiterverfolgen», äusserte sich Egger-Jenzer kämpferisch. Es sei auch wichtig, dass der Prozess für die Ermöglichung der erneuerbaren Energien schneller werde. «Es kann nicht sein, dass es für den Bau von drei Windrädern 18 Jahre braucht», sagte sie beispielhaft. Auch sei wichtig, dass die einzelnen Technologien nicht gegeneinander ausgespielt würden.