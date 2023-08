Auszeichnung für Zäziwil – Die Brächete ist das schönste Fest im Land Immer am letzten Mittwoch im September wird im Dorf Flachs zu Stoff verarbeitet. Diese Tradition beschert Zäziwil nun schweizweit Ehre. Cornelia Leuenberger

Der Märit ist ein wichtiger Bestandteil des «schönsten Dorffests der Schweiz», der Brächete in Zäziwil. Foto: Raphael Moser

Die Antwort kommt schnell und mit einem Lachen: «Aber natürlich freuen wir uns», sagt Urs Hirschi. Der Gemeindepräsident von Zäziwil hat allen Grund, gute Laune zu haben. «Sein» Ort wurde zum «Schweizer Dorf des Jahres» gewählt. Die Gemeinde darf den Titel ein Jahr lang tragen und für Werbezwecke nutzen. Dies und ein Fest für die Bevölkerung sind der Preis für den ersten Platz.

Nach der grossen Wärchete und dem Härdöpfel-Ausmachen rüstete man früher in den Emmentaler-Dörfern zur Brächete. Das ganze Dorf tat sich zusammen, um die Bearbeitung des selbst gepflanzten Flachses gemeinsam an die Hand zu nehmen.*

Errungen hat Zäziwil den Titel in einem landesweiten Wettbewerb, den die Zeitschrift «Schweizer Illustrierte» (SI) seit ein paar Jahren zusammen mit anderen Medien durchführt. Erste Gewinnerin aus dem Emmental war die Gemeinde Trub. Sie wurde 2019 zum «Schönsten Dorf der Schweiz» gewählt.

Ein Bild aus den Anfangszeiten der Brächete. Es entstand um 1957. Foto: PD

Als vor vielen Jahren mit dem Anbau von Flachs und Hanf aufgehört wurde, dachte man, damit sei es auch um die Brächete geschehen. In Zäziwil (…) sann man nach Möglichkeiten, diese wieder aufleben zu lassen. Die Emmentaler Handweberei hat die Brächete während Jahren durchgeführt; seit 1995 wird die Organisation durch die Gemeinde wahrgenommen.

Und jetzt also Zäziwil. Gewonnen hat der Ort nicht, weil er das schönste Dorfbild hat, sondern weil er mit der Brächete das schönste Dorffest der Schweiz veranstaltet. Wobei «Fest» eigentlich der falsche Ausdruck ist, geht es bei der Brächete doch vorab um altes Handwerk. Um die Art und Weise, wie aus einer Pflanze Stoff wird.

Der Flachs ist eine Pflanze mit relativ kurzer Anbauzeit bei langen Tagen. (…) Normal ausgewachsener Flachs wird zirka 120 cm hoch. (…) Nach 100 bis 120 Tagen, wenn der Flachs sich gelb färbt und ein Drittel der Blätter vom Stengel abgefallen sind, kann man den Flachs ernten.

Klein, fein, unscheinbar: Junger Flachs. Foto: Beat Mathys

Flachs ist nicht nur nützlich, sondern auch hübsch. Foto: Robert Grogg (Archiv)

Um den Titel beworben hat sich Zäziwil nicht. Die Leserinnen und Leser der SI und ihrer Partner werden jeweils aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Gesucht wurde für dieses Jahr «ein periodisch stattfindendes Dorffest, das Tradition, Kultur und Gemeinschaftssinn verbindet und Integration ermöglicht». Eine Fachjury benennt dann acht Finalisten. Aus diesen kürt wiederum die Öffentlichkeit den Sieger. Per Telefon erfuhr Hirschi im Frühling, dass es Zäziwil in die letzte Runde geschafft hatte.

Raufen und Trocknen: Der Flachs wird mitsamt den Wurzeln aus dem Boden gezogen (raufen) und zu Bündeln zusammengebunden. Die Bündel werden mit den Wurzeln nach oben zum Trocknen aufgehängt.

Die Kapseln enthalten den Samen für die nächste Aussaat. Foto: Christian Pfander

Riffeln oder Chäuble: Die Kapseln werden mit dem Riffelkamm vom Stengel gestreift. Das Riffelstroh kommt zum Rotten. Die Chäubli können als Samen weiterverwendet werden.

Der Gemeindepräsident sieht den Sieg als «grosse Anerkennung für all die Arbeit, die Freiwillige jedes Jahr in die Brächete investieren, für die Freizeit, die dafür geopfert wird». Der Aufwand sei immer wieder gross. Präsentiert wird neben der Verarbeitung von Flachs weiteres altes Handwerk, und auch ein grosser Märit darf nicht fehlen. Alles in allem ergibt das einen Anlass, der längst über die Grenze des Emmentals hinaus bekannt ist und Interessierte aus dem ganzen Land anzieht.

Rotten: Die Stengel werden auf einer Wiese gleichmässig ausgebreitet und von Zeit zu Zeit gewendet. Damit soll sich der Holzteil des Stengels von der Faser lösen.

Rösten: Auf einer extra eingerichteten Feuerstelle, der Brechhütte, wird ein gelindes Feuer mit viel Glut unterhalten. Auf dem Rost darüber werden die Flachsgarben erwärmt.

Heizen mit Mass: Wird die Hitze zu gross, droht ein Totalverlust. Foto: Beat Mathys

«Wir können weder mehr Tickets für die Bergbahn noch mehr Eintritte für ein Museum verkaufen», sagt Urs Hirschi auf die Frage, was der Wettbewerbsgewinn dem Ort bringe. Beides gibt es nicht in Zäziwil, die Gemeinde ist nicht touristisch aufgestellt. Sowieso habe man sich noch keine grossen Gedanken darüber gemacht, wie der Titel allenfalls für Werbezwecke zu nutzen sei: «Das kommt alles noch.»

Trotzdem erhofft Hirschi sich einen Nutzen, zum Beispiel, indem das Gewerbe im Dorf von der gesteigerten Aufmerksamkeit profitieren kann. Oder dass der Ortsname ganz allgemein bekannter wird: «Nicht selten wissen die Leute, was die Brächete ist, aber ihnen ist nicht bewusst, dass sie in Zäziwil stattfindet.»

Vorbrechen: Die Vorbreche ist ein Gestell mit zwei hölzernen, gerillten Walzen. Auf diesem Gerät werden die Flachsstengel als Arbeitserleichterung für die Brecherin vorgebrochen.

Brecherinnen am Werk. Foto: Christian Pfander

Brechen: Das eigentliche Brechen, das der Brächete den Namen gegeben hat, geschieht auf einem Brechbock. Die Brecherin bearbeitet die Garben so lange, bis sich alles Holz von den Fasern gelöst hat.

Hecheln: Bei diesem Arbeitsgang werden die Faserstränge durch den Hechelkamm gezogen, damit die restlichen Holzteile und kurzen Fasern ausgeschieden werden können.

Der Hechelkamm entfernt die letzten Holzteile. Foto: Christian Pfander

Würde bringt Bürde, das trifft auch im Fall von Zäziwil zu. Innert recht kurzer Zeit muss neben der Brächete ein weiteres Fest auf die Beine gestellt werden. Es ist Teil des Gewinns und wird von den Wettbewerbsveranstaltern zusammen mit der Gemeinde organisiert. Der Termin ist von ihnen festgesetzt, es ist der kommende Freitag, 25. August.

Um 18 Uhr geht es los, auf dem Areal der Käserei Eyweid. Nach dem offiziellen Teil «wollen wir gemütlich zusammensitzen, etwas essen und trinken», sagt Urs Hirschi. Die Musikgesellschaft wird vor Ort sein, weitere Auftritte von Leuten aus dem Dorf sind geplant. «Wir halten es unkompliziert und flexibel.» Ob nun das halbe oder das ganze Dorf komme oder am Ende doch etwas mehr Leute: «Bei uns sind alle willkommen.»

Am Spinnrad sind flinke Hände und Füsse gefragt. Foto: Christian Pfander

Spinnen: Aus einzelnen Fasern wird Garn gesponnen.

Spulen: Das gesponnene Garn wird auf kleine Spulen umgespult, die genau ins Webschiffchen passen.

Weben: Die Weberin schiebt das Schiffchen zwischen den Kettfäden hindurch und lässt durch bestimmte Tretweisen die verschiedensten Muster entstehen.

Der letzte Arbeitsschritt: Das Garn wird verwoben. Foto: Christian Pfander

Hört man Urs Hirschi zu, wäre es übertrieben zu sagen, der Titelgewinn bringe die Zäziwilerinnen und Zäziwiler total aus dem Häuschen. Sie freuen sich, selbstverständlich, werfen jetzt wegen der erfahrenen Ehre aber nicht alles über den Haufen. Schon gar nicht ihr ausgezeichnetes Dorffest: «Wir werden den Sieg sicher irgendwie einweben, aber die Brächete bleibt, wie sie ist.»

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Cornelia Leuenberger ist Redaktorin im Ressort Region. Sie schreibt über Mensch, Tier und Natur im Emmental. Kulturell schlägt ihr Herz für das Theater. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.