Nationalfeiertag in Thun – Auswüchse des 1. August: Kontrollen ja, neue Verbote nein Feuerwerk, Lärm, gesprengte Briefkästen – braucht es in Thuner Wohnquartieren am 1. August Verbote? Nein, sagt der zuständige Gemeinderat Peter Siegenthaler. Michael Gurtner

Ein gesprengter Briefkasten nach dem Nationalfeiertag 2020 in Thun. Foto: PD

Feuerwerk am Nationalfeiertag hat eine lange Tradition. Das anerkennt ein Leser, der sich nach dem 1. August 2020 bei dieser Zeitung gemeldet hat, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Wieso die Knallkörper ausgerechnet im Wohnquartier abgebrannt werden müssten, sei jedoch «zunehmend unverständlich». Zumal nebst Lärm- und Luftbelastung auch Sachbeschädigung dazukomme. So wurde der Briefkasten des Lesers gesprengt.

Das kann teuer werden

Bloss ein Nachtbubenstreich? Nein. Es handelt sich um ein Offizialdelikt, das Ermittlungen der Polizei nach sich zieht. Und auch Folgen haben kann, wie etwa ein Fall aus dem zürcherischen Rüti zeigt, über den der «Landbote» berichtete: Ein junger Mann hatte vor Silvester 2018 mit einem Knallkörper gleich mehrere Briefkästen zerstört, wurde überführt und schliesslich im April 2020 verurteilt – wegen «Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase ohne verbrecherische Absicht», Sachbeschädigung und Übertretung des Bundesgesetzes über explosionsgefährliche Stoffe. 3500 Franken Busse und Verfahrenskosten musste der Mann bezahlen. Lässt er sich in den vier Jahren nach der Verurteilung wieder etwas zuschulden kommen, werden nochmals mehr als 10’000 Franken fällig.