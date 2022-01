Gericht stützt Seepolizei – Ausweis weg wegen zu hohen Tempos in Ufernähe Ein Mann wehrte sich, dass ihm sein Bootsführerausweis entzogen worden war. Das Verwaltungsgericht wies seine Beschwerde ab. Auch wegen seiner Vorgeschichte auf der Strasse. Samuel Günter

Ein Boot der Seepolizei des Kantons Bern im Einsatz. Foto: Valerie Chetelat

An einem Sommertag 2019 stach ein Mann mit seinem Motorboot in den Brienzersee. Dabei wurde er von einer Patrouille der Seepolizei beobachtet. Diese stellte anhand «der sich überschlagenden Heckwelle» fest, dass die Höchstgeschwindigkeit in Ufernähe deutlich überschritten wurde. Erlaubt wären 10 Stundenkilometer.

Eine Nachfahrmessung der Seepolizei ergab nach Unterlagen des Verwaltungsgerichts eine Geschwindigkeit von 40 bis 50 Stundenkilometern. Der Mann wurde angehalten, wobei er zugab, «sportlich» gefahren zu sein. Es folgte ein Strafbefehl mit einer Übertretungsbusse von 100 Franken. Welcher unangefochten blieb.