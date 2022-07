Erfolgssendung «Auf und davon» – Auswandern mit dem Schweizer Fernsehen Schweizerinnen und Schweizer träumen von einem neuen Leben in einem verheissungsvollen Land. Einige wagen das Abenteuer – und lassen sich dabei vom Schweizer Fernsehen begleiten. Chris Winteler

Auf und davon: Die Schweizerinnen und Schweizer sehnen sich nach Weite und Freiheit, nach Sonne und Meer. Foto: Getty Images

Wir sind dabei, wenn Kleinbauer Wieser aus dem Aargau mit dem Viehtransporter an die französische Atlantikküste fährt, wo er ein landwirtschaftliches Unternehmen mit 400 Kühen übernimmt. Wir staunen über die Pläne von Ehepaar Schommer aus Solothurn, das in der ruandischen Hauptstadt Kigali ein Fitnessstudio eröffnen will. Wir wundern uns über das Ehepaar Waldburger aus dem Thurgau, das an der Costa Blanca eine Hundepension eröffnen will, ohne vorgängig abzuklären, wie das bei den spanischen Nachbarn wohl ankommt (es kommt nicht gut an). Und wir fühlen mit, wenn Herr Waldburger stattdessen Pools von Ferienhäusern reinigt.