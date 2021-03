Neue Boutique «Stars» – Auswanderer versuchen jetzt ihr Glück in Thun Nach fünf Jahren auf Fuerteventura haben die aus dem TV bekannten Auswanderer Michael Paris und Tobias Bayer nun in der Thuner Innenstadt ihre Zelte aufgeschlagen. Stefan Kammermann

Die aus dem TV bekannten Auswanderer Michael Paris (links) und Tobias Bayer versuchen nun, in der Thuner Innenstadt mit einer Boutique Fuss zu fassen. Foto: Stefan Kammermann

TV-Zuschauer erinnern sich: Tobias Bayer und Michael Paris sind vor knapp fünf Jahren von Wohlen bei Bern auf die spanische Ferieninsel Fuerteventura ausgewandert. Dort haben die beiden eine Boutique mit Bar aufgebaut. Jetzt sind sie zurück. Und zwar in der Thuner Innenstadt.

Mit Mode und Accessoires, aber ohne Bar

«Die Ferieninsel lebt vom Tourismus», sagt Tobias Bayer. Mit der Corona-Pandemie seien die Touristen ausgeblieben und damit auch die potenziellen Kundinnen und Kunden in ihrem Geschäft auf der Insel. Jetzt haben die beiden Auswanderer ihre Geschäftsidee nach Thun gebracht und in der Oberen Hauptgasse die Boutique «Stars» eröffnet. Mit Mode und Accessoires, wie sie dies auch auf der Insel taten. In Thun allerdings ohne Bar. Die Lokalität lässt dies nicht zu.