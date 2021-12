Abfahrts-Doppel-Siegerin Ilka Stuhec – Auswärts essen kann sich die Weltmeisterin nicht leisten Die Slowenin hat zweimal Gold geholt. Doch ihr Miniteam ist bescheiden unterwegs. Der Schweizer Stefan Abplanalp ist ihr Trainer, ihre Mutter die Köchin. René Hauri aus Lake Louise

Bekannt für rasante Fahrten und ihr Lächeln: Die Slowenin Ilka Stuhec in Cortina, wo das WM-Rennen zur grossen Enttäuschung wird. Foto: Imago Images

Irgendwann mochte auch die Frau nicht mehr, die mit einem steten Lächeln durch ihr Leben zu wandeln scheint. Brauchte auch Ilka Stuhec einmal Ruhe, um sich zu sammeln und zu überlegen, wieso sie das alles eigentlich noch auf sich nimmt.

Die WM in Cortina d’Ampezzo ist zur grossen Enttäuschung verkommen für die Slowenin, die 2017 in St. Moritz und 2019 in Are Gold gewonnen hat in der Abfahrt – zwei Triumphe in Folge waren zuletzt Maria Walliser 1989 gelungen. Nun blieb ihr im letzten Februar noch Rang 14. Sie haderte. Hat sie danach etwa gar an Rücktritt gedacht? Ihre Mundwinkel sind verdeckt durch den Kopf eines Schneeleoparden, der ihre Maske ziert. Sie dürften für einmal nicht nach oben zeigen, als sie sagt: «Mehrmals.»