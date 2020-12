Moorschutz in Schangnau – Auswärtige Alpbesitzer sorgen für Verwirrung Gräbt die Moorlandschaftsplanung der Gemeinde das Wasser ab? Kurz vor der Abstimmung kursieren obskure Behauptungen. Susanne Graf

Die Moorlandschaft Rotmoos zwischen Schangnau und Eriz soll geschützt und dennoch genutzt werden. Stefan Kammermann

Politisch haben sie in Schangnau nichts zu sagen. Zehn Männer und eine Frau von ausserhalb der Gemeinde mischen sich dennoch in den Abstimmungskampf um die Moorlandschaftsplanung ein. Am 13. Dezember kommt der Teilnutzungsplan an die Urne. Und jetzt weibeln Auswärtige mit einem Flugblatt für ein Nein.

Die Urheber des Infoblattes, wie sie ihr Schreiben nennen, sind durchaus betroffen von der Vorlage, denn sie besitzen Alpen in der Gemeinde Schangnau. Genauer in jenem Gebiet der Gemeinde, über das sich die Moorlandschaft Rotmoos-Eriz erstreckt. Diese gilt es gemäss der vor über 20 Jahren angenommenen Rothenthurm-Initiative zu schützen. Mit dem Teilnutzungsplan aber soll sichergestellt werden, dass in dem Gebiet trotzdem ein sanfter Tourismus und eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft möglich sind.