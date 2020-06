KTB-Leitungscrew fast komplett – Australischer Überflieger wird Berner Opernchef Der 32-jährige Dirigent Nicholas Carter folgt dem neuen Intendanten Florian Scholz von Klagenfurt zu Konzert Theater Bern. Jetzt fehlt nur noch eine Orchesterleitung. Michael Feller

Operndirektor mit 32: Nicholas Carter. Foto: PD/Annette Kroll

Er hat schon überall dirigiert, auch an der Wiener Staatsoper und an der Hamburgischen Staatsoper, war Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin: Nun wird der 32-jährige Nicholas Carter Operndirektor bei Konzert Theater Bern. Er macht somit denselben Schritt wie einer seiner Förderer: Zuletzt war er Chefdirigent des Kärntner Symphonieorchesters und des Stadttheaters Klagenfurt – wo der neue Berner Intendant Florian Scholz in den letzten Jahren die Geschicke leitete.

Carter gilt als eine der interessanten Persönlichkeiten der jüngsten Dirigentinnen- und Dirigentengeneration, Florian Scholz nennt den international gefragten Musiker einen «Überflieger». Zugleich ist sein Wechsel in eine Spartenleiterposition ein Karriereschritt des jungen Familienvaters. Er hat zwei Kinder und wird mit seiner Familie nach Bern ziehen. Seine Arbeit nimmt er im Sommer 2021 auf.

Nicholas Carter wird zwei bisherige Funktionen vereinen: jene des Chefdirigenten (zuletzt John Edusei) und des musikalischen Direktors (zuvor Xavier Zuber). Zu seinem Team stossen die Schweizer Operndramaturgin Rebekka Meyer vom Luzerner Theater sowie Christian Carlstedt als Casting- und Besetzungschef.

Team ist fast komplett

Nach den neusten Meldungen von der Transferfront ist das künftige Leitungsteam von Konzert Theater Bern fast komplett. Ausstehend ist noch die Orchesterleitung, also die Nachfolge des per 2021 zurücktretenden Mario Venzago. Diese Stelle wird voraussichtlich auf Sommer 2022 besetzt. Dazwischen leitet eine Orchesterkommission aus Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Intendant Florian Scholz die Sparte.