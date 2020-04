Mit Humor durch den Lockdown – Australier verkleiden sich zum Müll rausbringen Was als Witz zwischen zwei Kollegen entstand, begeistert mittlerweile hunderttausende Australier. Das Ziel: möglichst kreativ den Müll rausbringen.

Wegen des Coronavirus gelten in Down Under strenge Ausgangsbeschränkungen. Doch die Australier lasse sich dadurch ihren Humor nicht nehmen. Sie versuchen jede Möglichkeit, bei der sie aus dem Haus kommen, so gut wie möglich zu zelebrieren.

«Bin Isolation Outing» heisst die Facebook-Gruppe, die zwei australische Kollegen anfangs April als Witz gegründet haben. Die Idee dahinter: Man postet Videos, die zeigen, wie man möglichst aufgebrezelt oder lustig verkleidet den Müll rausbringt.

Die Idee kam an und die Gruppe hat inzwischen über 650'000 Mitglieder. Nun posten Australier aus dem ganzen Land Videos und Fotos von ihrem Ausgang mit der Mülltonne. Sie verkleiden sich dabei als Rocky Balboa, Fred Feuerstein, Dinosaurier, zu gegebenem Anlass als Osterhase oder ziehen sich an, als ob sie schick in den Ausgang gehen würden.

