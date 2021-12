Winterspiele in Peking – Australien schliesst sich diplomatischem Boykott an Die Liste der Meinungsverschiedenheiten zwischen China und Australien ist lang. «Deshalb schicken wir keine australischen Beamten an diese Spiele», sagte Premierminister Scott Morrison.

Australien schliesst sich den USA beim diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China an. «Es ist natürlich keine Überraschung, dass wir keine australischen Beamten zu diesen Spielen entsenden werden», sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Die Sportler des Landes sollen hingegen schon nach Peking reisen. Morrison begründete die Entscheidung mit einer Reihe von «Meinungsverschiedenheiten» zwischen Canberra und Peking.

Erst am Vortag hatten die USA angekündigt, dass sie keine politischen Vertreter zu den Spielen im Februar schicken wollen. Sie begründeten den Schritt vor allem mit Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimischen Uiguren und andere Minderheiten in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Peking bestreitet die Vorwürfe, wonach Hunderttausende Uiguren in Arbeitslagern interniert werden und die Behörden die Geburtenrate der Minderheit unter anderem mit Zwangssterilisationen reduzieren sollen.

Morrison zufolge spielte Xinjiang auch bei den Überlegungen seiner Regierung eine zentrale Rolle. Daneben streiten Australien und China jedoch noch über eine Menge anderer Themen. So ist Peking beispielsweise über Gesetze verärgert, die den Einfluss Chinas auf die australische Politik und Wirtschaft verringern sollen. Auch das neue Verteidigungsbündnis mit den USA und Grossbritannien für den Indopazifik wird in China als Einmischung in dessen Angelegenheiten verstanden. Peking hat deshalb eine ganze Reihe von australischen Exportgütern wie Wein und Kohle mit Sanktionen belegt.

