Giorgi und das gefälschte Covid-Zertifikat

Wer in Australien einreist, muss seit Juli 2022 seinen Impfstatus nicht mehr offenlegen. Am letztjährigen Turnier war das noch anders gewesen, wie der aus dem Lande gewiesene Novak Djokovic schmerzlich erfuhr. Die Italienerin Camila Giorgi reiste damals unbehelligt ein, später wurde sie indes von der Ärztin Daniela Grillone in der Zeitung «Corriere del Veneto» beschuldigt, bei ihr ein gefälschtes Impfzertifikat bezogen zu haben. Gegen Grillone wird wegen gefälschter Zertifikate in zahlreichen Fällen ermittelt.

Flunkert sie? Die Italienerin Camila Giorgi. Keystone

In diesem Jahr zurück am Australian Open und siegreich in Runde 1, wurde Giorgi nun zu dieser Affäre eingehend von den Medien befragt. Weil sie so vage blieb, wurden ihr insgesamt 15 Fragen dazu gestellt. Sie habe sich nicht nur bei Grillone, sondern auch bei anderen Ärzten impfen lassen, sagte Giorgi. «Sie steckt in Problemen, nicht ich», sagte sie über Grillone. «Ich bin sehr ruhig. Sonst hätte ich nicht hierkommen und spielen können.»

Ob sie sich denn Covid-19 habe impfen lassen, hakte am Schluss ein Journalist nochmals nach. Worauf Giorgi sichtlich genervt festhielt: «Eine Impfung ist eine Impfung.» Alles klar? (sg.)