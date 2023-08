Altes Schulhaus Bönigen – Ausstellung über 100 Jahre bewegte Schulgeschichte «100 Jahre Altes Schulhaus Bönigen.» Zum Jubiläum zeichnet eine Sonderausstellung in der Alten Pinte die Böniger Schulgeschichte bis zum Bau des neuen Schulhauses 1965/67 nach. PD/hpr

«Zwei Kinder in der Schule zu streng behandelt. Das Mädchen wurde bleich, der Bub erschrak und weinte. Wo fehlts?» So ist es einem Tagebucheintrag von Anna Luigia Schutter-Boller (1895–1976), Lehrerin in Bönigen, vom 6. Dezember 1944 zu entnehmen: «Ich nehme oft eine Konzentrationsmöglichkeit beim Kind an, die tatsächlich unterm Angstzwang auf Augenblicke betätigt wird, aber ich vergesse, dass ein 8-jähriges Kind noch viel träumt. Ist dieses mein Vergessen ein nicht ebenso grosser Fehler wie das Versagen des Kindes? Und wer fährt mich dafür an und zieht mich beim Ohr?»

Blick in bewegte Vergangenheit

Zeilen, die tief in eine andere Zeit blicken lassen. Derartiges, historische Fotos, Skizzen und mehr sind während zweier Monate im Museum Alte Pinte ausgestellt. Die Ausstellung findet zum Jubiläum «100 Jahre Altes Schulhaus Bönigen» statt. «Wir haben versucht, die Böniger Schulgeschichte bis zum Bau des neuen Schulhauses 1965/67 nachzuzeichnen», erklärt Peter Michel, Leiter des Heimatvereins Bönigen & Alte Pinte.

«Die Böniger Schulgeschichte ist eigentlich eine Geschichte von Pfarrherren und Schulvögten, von Lehrerinnen und Lehrern, von Lehrmitteln, Schulstuben und Schulhäusern – und der Sorge der Verantwortlichen um das ‹vermeintliche› Wohlergehen der Kinder.» So steht es im Geleitwort zur Ausstellung.

«Einzelne Schülerinnen und Schüler kommen in dieser Geschichte selten vor. Es sei denn, sie haben gefehlt und wurden bestraft.» Geleitwort zur Ausstellung

«Einzelne Schülerinnen und Schüler kommen in dieser Geschichte selten vor. Es sei denn, sie haben gefehlt und wurden bestraft», heisst es im Geleitwort weiter: «Dann war ihnen ein Eintrag im Chorgerichtsmanual oder ein Verweis durch die Schulkommission sicher. Oder, im besten Falle, am Ende ihres Lebens, wenn sie etwas Ausserordentliches erreicht hatten, war ihnen ein längerer Nachruf in der Lokal- oder Landespresse gewiss.»

