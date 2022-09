OHA in Thun – Aussteller für ihre Treue geehrt Für jahrzehntelange Treue zur OHA wurden 14 Unternehmen bei der traditionellen Ausstellerzusammenkunft ausgezeichnet.

OHA-Geschäftsführer Gerhard Engemann mit Michael und Markus Ryter vom gleichnamigen Möbelgeschäft in Seftigen (v.l.). Foto: Patric Spahni

«Für mich ist das Glas halb voll», erklärte OHA-Geschäftsführer Gerhard Engemann in seiner Festrede vor voll besetzten Tischen. Zwar seien es in diesem OHA-Jahr nur 80 Prozent der sonst üblichen Ausstellenden-Anzahl von rund 220. Aber immerhin hätten die Teilnehmenden die Pandemie überstanden und in Rekordzeit ihre Stände geplant, mit Personal bestückt und bestens realisiert.

Die Besucherzahlen decken sich zur Stunde mit denen von 2019, als die letzte OHA stattfand. Die Nachfrage nach bargeldlosem Bezahlen sei gestiegen, Rückmeldungen seitens der Gäste zur Ausstellungsgestaltung seien durchweg positiv.

Sorge um Wohl der Esel

Diesmal auf das Untergeschoss zu verzichten, war eine gute Entscheidung, so der Messe-Chef. Denn es gäbe Kundinnen und Kunden, die diesen Bereich sowieso nicht sehr geschätzt hätten; das Gleiche gelte für manche Aussteller. So habe sich der Rundgang um 300 Meter verkürzt, was wiederum eine 100-prozentige Auslastung zur Folge habe.

Um das Wohl der Esel haben sich offensichtlich einige Besucherinnen Sorgen gemacht. Mit humoristischem Schalk erzählte Gerhard Engemann, dass es einen kleineren Esel im Stall gäbe, der einen Schritt zurückgehe, wenn er an die Tränke will. Dafür mache er einen langen Hals, lege den Kopf schief und liesse die Zunge raushängen, um so zu saufen. Diese eselige Angewohnheit sei ihm eigen. Dies sei wohl von den Beobachterinnen falsch interpretiert worden. «Die Tränke ist für die Grautiere gut erreichbar», versicherte der OHA-Chef.

Die OHA feiert heuer ihren 61. Geburtstag und ehrte ihre treusten Ausstellenden. Die Möbel Ryter AG aus Seftigen ist seit 60 Jahren dabei. 50 Jahre OHA darf die Weinhandlung Pieroth Romanet SA aus Glattbrugg feiern. Die Adelbodner Minaralquellen AG, die Metzgerei Müller aus Thun und die Haustechnik-Firma Krüger & Co AG aus Münsingen sind 40 Jahre dabei.

pd

