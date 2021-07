Sommerserie «Tour de Berne» – Aussichtsreiche Höhen rund um Burgdorf Burgdorf bietet eine der schönsten Stadtansichten des Kantons Bern. Optimal zur Geltung kommt sie, wenn man die Höhen aufsucht, die die Stadt umgeben. Gelegenheit dazu bietet eine Rundwanderung zu den Aussichtspunkten Rothöhi und Gysnauflühe. Andreas Staeger

Eindrückliches Landschaftsbild. Unten die Emme, oben die Gysnauflühe. Foto: Andreas Staeger

Ortsnamen geben zuweilen interessante Einblicke in geschichtliche, geografische und gesellschaftliche Zusammenhänge. Manchmal führen sie einen jedoch in die Irre. Burgdorf beispielsweise ist kein Dorf und hat auch keine Burg. Die Stadt verfügt vielmehr über ein Schloss. Zusammen mit der Stadtkirche und der Altstadt trägt es zu einer prägnanten Stadtsilhouette bei. Sie lässt sich am besten auf einer Wanderung zu den Höhen rund um Burgdorf erleben.

Blick zur Stadt vom Aussichtspunkt

Die Rundtour beginnt beim Bahnhof. Durch den Stadtpark geht es am Franz-Gertsch-Museum vorüber in die Altstadt. Am Kronenplatz zweigt man in die Schmiedengasse und wandert auf dieser stadtauswärts ins Quartier Steinhof. Schon bald lässt man das Wohngebiet hinter sich. Ein Kiessträsschen führt in gemütlichem Anstieg zur Wegkreuzung Wallensteintäli. Danach geht es im Wald etwas steiler aufwärts nach Farnerechrüz und zur Rothöhi.