Gemeindeversammlung Herbligen – Aussichten: finanziell trüb, sportlich top Noch steht Herbligen finanziell gut da. Aber das Polster wird dünner. Freude herrscht darüber, dass das Dorf eine Schweizer Meisterin ehren durfte. Marco Zysset

Gemeinderätin Myriam Schmid (l.) ehrt die U23-Schweizermeisterin im Beachvolleyball, Mara Moser. Schmid hatte ihren Mund-Nasenschutz an der Gemeindeversammlung einzig für die Laudatio auf Moser abgelegt. Foto: PD

Die gute Nachricht, welche die 27 Stimmberechtigten am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Herbligen erfuhren: Die Steuern bleiben 2022 unverändert bei 1,7 Einheiten. Die weniger gute Nachricht: Der Gemeinderat rechnet bei einem Gesamtaufwand von 2,45 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von 163’730 Franken.

Im allgemeinen, steuerfinanzierten Teil des Gemeindehaushalts geht er gar von einem Defizit von 183’450 Franken aus, wie Gemeinderat und Finanzvorsteher Urs Bieri der Versammlung erläuterte. Diese Zahlen sind schlechter, als die Jahresrechnung 2020 abgeschlossen hatte – aber bewegen sich alles in allem in ähnlichem Rahmen wie das Budget für das laufende Jahr.