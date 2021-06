Generalversammlung der Spitäler FMI AG – Ausserordentliches Jahr und zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats Die Spitäler FMI AG blickt auf ein Jahr zurück, das Corona-bedingt mehr Einsatz von allen erforderte. Die Versammlung wählte zwei neue Verwaltungsratsmitglieder. pd/sft

Die Covid-Pandemie prägte das Jahr 2020 der Spitäler FMI AG. Die Oberländer Spitalgruppe stand im Fokus der Öffentlichkeit – hier anlässlich der Einrichtung der zusätzlichen Covid-Intensivstation am Spital Interlaken. Foto: PD

Das Jahr 2020 geht als eines der bisher anspruchsvollsten Jahre in die Geschichte der Spitäler FMI AG ein. «Neben den Herausforderungen im sich im laufend verändernden Gesundheitswesen stellte die Covid-Pandemie vieles auf den Kopf», schreibt die AG in ihrer Medienmitteilung. Als Gesundheitsversorgerin mit zwei Spitälern und zwei Langzeitinstitutionen sei die Oberländer Spitalgruppe von Anfang an im Zentrum des Geschehens und im Fokus des öffentlichen Interesses gestanden.

«Sowohl in den Akutspitälern Interlaken und Frutigen, den Langzeitinstitutionen Seniorenpark Weissenau und Pflegheim Frutigland als auch in der Psychiatrie, dem Rettungsdienst und in den FMI-Praxen zeigte die Belegschaft der FMI AG ein aussergewöhnliches Engagement», ist weiter zu lesen. Sie hätten sich jeden Tag aufs Neue für das Wohl der Patientinnen und Patienten und der Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt.