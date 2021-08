«Out Sessions» im Oberland – Aussergewöhnliche Musik an aussergewöhnlichen Orten Werner Hasler und Carlo Niederhauser verlegen den Konzertsaal nach draussen und schaffen eine ganz spezielle Stimmung. Im August gleich dreimal im Berner Oberland.

Werner Hasler (links) und Carlo Niederhauser bringen die Out Sessions ins Berner Oberland Foto: PD

Da gibt es kein Vorne und kein Hinten: «Musizierende und Zuhörerinnen und Zuhörer befinden sich in einer grossen Soundblase, worin eine überraschende, nicht hermetisch abgeriegelte, neue akustische Realität entsteht.» So schreiben es Werner Hasler und Carlo Niederhauser in den Medienunterlagen zu ihren «Out Sessions» – einem speziellen Konzerterlebnis.

Umgebungsgeräusche werden zu einem Teil des Ganzen: Autohupen, Kuhglockengebimmel, Kindergeschrei, das Plätschern von Wasser, das Rauschen der Gräser im Wind – alles verbindet sich mit der Musik. Oder die Musik verbindet sich mit der Natur. «Im Ausklang der Musik sind dann die Ohren geschärft. So, wie wenn man manchmal aus dem Museum tritt und die Umwelt unversehens anders wahrnimmt», schreiben die beiden Künstler.

Jeder Auftritt ist ein Unikat

Jede «Out Session» hat ihr eigenes Elektronika-Set-up und ist ein Unikat. Das Set-up besteht aus Cello, präpariertem Cello und Input-Elektronika, in manchen Sessions auch Synthesizern. «Jede Session erzählt eine musikalische Geschichte, die im Zusammenhang mit dem Spielort steht», heisst es weiter. Live dauert eine Session jeweils eine Stunde. Dies entweder zu Sonnenaufgang oder -untergang. Die kommenden drei Konzerte im August finden im Berner Oberland statt:

– 13. August, 20 Uhr: «Out Session N° 14 [alp]»: auf der Alp Obergestelen oberhalb von Zweisimmen.

– 20./21. August: «Out Session N° 15 [lake]»: drei Rundfahrten auf dem Solarschiff Thun ab Strandbad mit Musik auf Kopfhörer (3×10 Plätze). Freitagabend 19.30–20.15 Uhr und 20.30–21.15 Uhr / Samstagmorgen 9.30 Uhr.

– 27. August, 20 Uhr «Out Session N° 16 [park]»: Abendsession im Schlosspark Oberhofen.

Werner Hasler spielte in jungen Jahren unter anderem mit den Nits, Don Li’s Tonus, William Bell und Eddy Floyd. 1997 hat er seine eigene Band Manufactur gegründet, mit der er sich der elektronischen Klangsuche und deren Nutzung im Kontext von songhafter, interaktiver, improvisierter Musik sowie deren Visualisierung verschrieben hat.

Carlo Niederhauser ist ein Cellist fernab der Norm und stilistischer Grenzen. Sein Spiel ist geprägt von langjähriger Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern aus den unterschiedlichsten musikalischen Welten. Mit grosser Neugierde setzt er sein Instrument immer wieder neuen Kontexten aus, von elektronischer Musik über Filmmusik, Minimal Jazz, Klassik, Folklore und Tango bis zu freier Musik.

pd/mik

