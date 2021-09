Kein Fest in der Thuner Innenstadt – Ausschiesset in der Stockhorn-Arena Der Ausschiesset kann auch in diesem Jahr Corona-bedingt nicht in gewohntem Rahmen stattfinden. Die Verantwortlichen planen deshalb ein Ersatzprogramm in der Stockhorn-Arena. Barbara Schluchter-Donski

Die Stockhorn-Arena aus der Vogelperspektive. Hier soll am Ausschiessetsonntag ein Fest mit Böllerschuss und Umzügen für die ganze Bevölkerung stattfinden. Foto: Christoph Gerber

«Wir wollten nicht einfach die Pläne vom Vorjahr hervornehmen, sondern ein Stück Normalität zurückbringen und den Menschen trotz Corona etwas Ausschiesset bieten.» Das sagt Christoph Nydegger, Präsident der Thuner Kadettenkommission, zu den Plänen, wie Ende September die «schönsten Thuner Tage» gefeiert werden sollen.

«Wir können nicht die ganze Stadt abriegeln und Zugangskontrollen machen.» Christoph Nydegger, Präsident Thuner Kadettenkommission

Denn, und davon war seit längerem auszugehen, einen Ausschiesset in der Innenstadt, wo sich Tausende versammeln und feiern, wird es auch in diesem Jahr nicht geben. «Wir können nicht die ganze Stadt abriegeln und Zugangskontrollen machen», sagt Nydegger. «Selbst für das Konzert am Montagabend auf dem Rathausplatz ist der Aufwand zu gross.»