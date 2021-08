Leserreaktionen – «Ausschaffung dieses jungen Mannes wäre ein Armutszeugnis» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Fall eines Mannes aus Bangladesh, dem die Ausschaffung droht.

Nach sieben Jahren in der Schweiz, droht einem jungen Mann aus Bangladesh die Ausschaffung. Der Fall beschäftigt auch die Leserschaft. (Symbolbild) Foto: Keystone

Zu «Der verzweifelte Kampf der Freunde des Berner Ausschaffungshäftlings»

Die Ausschaffung dieses jungen Mannes nach Bangladesh wäre aus menschlicher Sicht ein Armutszeugnis. Aber auch wenn man das Menschliche ausser Acht lässt, ist dieser Fall völlig unsinnig. Er spricht gut Deutsch und ist integriert. Er möchte als Pfleger arbeiten und im Artikel steht, er habe bereits eine Ausbildung gemacht – wir brauchen dringend Pflegekräfte. Er hat von vier Arbeitgebern eine Stelle angeboten bekommen und könnte seit Jahren hier Steuern zahlen, stattdessen haben wir ihm 7.5 Jahre Sozialhilfe und Nothilfe bezahlt, um ihn jetzt auszuschaffen. Das kann doch nicht in unserem Interesse sein, selbst von Personen, die Flüchtlingen gegenüber kritisch eingestellt sind. Corina Hugentobler, Bern

Alleine dass versucht wird, ihn mit Geld zur Rückkehr zu bewegen, beweisst doch, dass die Sache faul ist. Es will sich aber niemand mit einer Zwangsrückschaffung die Finger verbrennen. So gesehen, scheint es mir äusserst fragwürdig und feige, wie die Behörden in dem Fall vorgehen. Onlinekommentar von Werner Tschannen

Zu «Warum die Spanier schneller impfen»

Ich hoffe, dass dieser Artikel von vielen Leserinnen und Lesern beachtet wird. Die Hälfte des Jahres verbringe ich in Spanien und bin mit den dortigen Verhältnissen bestens vertraut. Die hohe Impfbereitschaft gibt mir überhaupt keine Rätsel auf. Neben den im Artikel genannten Fakten sind zwei andere Tatsachen zu unterstreichen: Im Gegensatz zu der Schweiz, wo kein richtiger Lockdown stattfand, waren die Spanier monatelang in teils kleinsten Wohnungen eingesperrt. Die Menschen haben eingesehen, dass es zur Impfung keine Alternative gibt. Andererseits spielt der menschliche Faktor mit. Man zeigt sich empathisch und solidarisch mit der Gesellschaft, stellt die eigenen Interessen in den Hintergrund. Nicht so wie bei uns, wo häufig Egoismus und verdrehte Wertvorstellungen überwiegen. Dass medizinisches Personal geimpft sein muss, ist selbstverständlich und gibt zu keinen Diskussionen Anlass. Spanien sollte für uns ein Vorbild sein. Hans-Rudolf Bolli, Köniz

Zu «Berner Steuerverwaltung tappt in Falle eines Unternehmers»

Wir sollten eine Topfkollekte für den armen, von Ergänzungsleistung abhängigen und von den Behörden geplagten Unternehmer, organisieren. Dann hätte dieser seine Probleme gelöst und könnte getrost in eine sonnige Zukunft blicken. Oder wurde er im fortgeschrittenen Alter vom Saulus zum Paulus, weil er finanzielle Konsequenzen für seine allfälligen Erben befürchtete? Es ist aber gut zu wissen, dass mit der Kantonalen Steuerverwaltung Deals ausgehandelt werden können. Aber vermutlich scheitert es an der Höhe des Betrages, die Behörde lässt erst im Schuldenumfang von Millionen Franken mit sich reden. Somit müssen wir Normalbürger weiterhin brav unseren Obolus an den Staat entrichten, ob uns das nun schwer fällt oder nicht. Vor dem Gesetze sind wir alle gleich. Eventuell vor dem Steuergesetz des Kantons Bern etwas gleicher? Maya Burri, Burgdorf

