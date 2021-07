Hochwasser im Kanton Bern – Ausnahmezustand am Neuenburgersee Während andernorts die Pegel wieder sinken, hat der Neuenburgersee erst am Sonntag seinen Zenit erreicht. Deutlich wird das etwa auf dem Campingplatz Gampelen. Sheila Matti

Knietief im Wasser: Blick auf den Campingplatz Gampelen am Neuenburgersee. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Die Vorzelte sind geschlossen, die Tische und Stühle in Sicherheit gebracht: Der Campingplatz Gampelen am Neuenburgersee wirkt an diesem Sonntagnachmittag wie ausgestorben. Keine Spur mehr vom sonst so fröhlichen Treiben. Wegen dem Hochwasser ist der Campingplatz offiziell geschlossen.

Während sich die Lage beim Thuner- oder Brienzersee bereits Ende Woche wieder etwas beruhigt hat, präsentierte sich am Neuenburgersee bisher noch ein anderes Bild. Erst am Sonntagnachmittag flachte hier die Kurve etwas ab, bis dahin stieg das Wasser weiter. Am Sonntagabend schliesslich lag der Seespiegel rund 20 Zentimeter über der Hochwassergrenze, gleich hoch wie der Bielersee.