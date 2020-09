Brand in Zweisimmen – Ausmass der Zerstörung verhindert Klärung Die Ursache des Brandes, bei dem ein Bergrestaurant komplett abgebrannt ist, kann nicht abschliessend geklärt werden.

Brand im Bergrestaurant Seebergsee: Für die Löscharbeiten wurde ein Helikopter aufgeboten. Foto: PD

«Die Ermittlungen zum Brand in einem Bergrestaurant in Zweisimmen sind abgeschlossen», teilt das Regierungsstatthalteramt Saanen mit. «Die Brandursache konnte nicht abschliessend geklärt werden.»Am Dienstag ist in Zweisimmen das Restaurant Seebergsee in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das frei stehende Gebäude auf 1800 Metern über Meer bereits in Vollbrand gestanden. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern abgeschlossen.

Gemäss diesen stehe eine «technische Ursache im Bereich der Aussenfassade an einem dort installierten Viehhüter» im Vordergrund. In der Mitteilung steht aber auch: «Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads konnte die Brandursache jedoch nicht mehr abschliessend geklärt werden.» Das Gebäude brannte komplett nieder. Beim Brand wurden keine Personen verletzt.

Ermittlungen zur Höhe des Sachschadens sind nach wie vor im Gang.

pd/sgg