«Viele haben die Konsequenzen des Brexit unterschätzt»

Am Montag haben Grossbritannien und die verbleibenden EU-Länder eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins vereinbart. Der britische Premier Boris Johnson will jetzt eine Zusicherung, dass das die letzte Verschiebung war. Können Sie ihm dieses Versprechen geben?

Je früher das Unterhaus den jetzt ausgehandelten Vertrag bestätigt, umso besser. Aber das hängt nicht von uns ab, sondern von der Lage in Grossbritannien. Wenn Grossbritannien nicht um eine weitere Verlängerung bittet, dann gibt es auch keine Verlängerung.