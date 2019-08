Tausende Demonstranten bilden Menschenkette in Hongkong

Am 23. August 1989 hatten rund zwei Millionen Balten mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette durch die damaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen gegen die Sowjetherrschaft und für ihre Freiheit demonstriert. Damals bekam der Eiserne Vorhang Risse, zweieinhalb Monate später fiel die Berliner Mauer.

In Hongkong dauern die Proteste für Freiheit und Demokratie nun schon seit gut zweieinhalb Monaten an. Zentrale Forderungen der Demonstranten sind freie Wahlen und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt bei früheren Protesten. Auslöser der Demonstrationen war ein - inzwischen auf Eis gelegter - Gesetzesentwurf der Regierung zur Auslieferung mutmasslicher Krimineller an China. (vwi/sda)