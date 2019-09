Papst besorgt über Ausbeutung der Natur

Madagaskar, wo Franziskus am Freitag hinreisen wird, zählt wie Moçambique zu den ärmsten Ländern der Welt. Laut Weltbank erlebt die viertgrösste Insel der Welt im Durchschnitt drei Zyklone pro Jahr. Auch das östlich von Madagaskar im Indischen Ozean gelegene Urlaubsparadies Mauritius, das der Papst am Montag besuchen wird, wird von Wirbelstürmen und steigendem Meeresspiegel bedroht.

Kritik aus USA als «Ehre»

Auf dem Weg in das südliche Afrika äusserte sich der Papst zudem zu Kritik, die in konservativen Kreisen in den USA an ihm geübt wird. «Für mich ist es eine Ehre, wenn mich die Amerikaner angreifen», sagte er im Flug vor Journalisten. Das Zitat fiel gegenüber dem französischen Vatikankorrespondenten Nicolas Senèze, als er dem Papst am Mittwoch sein Buch «Wie Amerika den Papst verändern will» überreichte.

Franziskus habe ausdrücken wollen, dass Kritik immer eine Ehre sei – «vor allem, wenn sie von anerkannten Denkern, und in diesem Fall aus einer wichtigen Nation kommt», zitierte die vatikanische Nachrichtenplattform Vaticannews Papstsprecher Matteo Bruni. In den USA gibt es einen wachsenden Widerstand erzkonservativer Kritiker gegen Franziskus' moderneren Kurs.