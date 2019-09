Klimapolitik in verschiedenen Ländern

Brasilien

Präsident Jair Bolsonaro hat seine Ankündigung bislang nicht umgesetzt, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Seine Umweltpolitik geriet aber zuletzt international massiv in die Kritik. Die Zahl der Abholzungen und Brände im Amazonasgebiet hat kräftig zugelegt. Bolsonaro will dort keine weiteren Schutzgebiete ausweisen und mehr Rodungen zulassen. Das dient unter anderem dem Export von Rindfleisch und Soja. Ein Fünftel des weltweiten Sauerstoffs gelangt nach Ansicht vieler Forscher über das Amazonas-Waldgebiet in die Erdatmosphäre.

Brasilien, das laut Uno sechstbevölkerungsreichste Land der Welt, liegt nach den jüngsten Zahlen der Internationalen Energieagentur an 13. Stelle der Staaten mit den höchsten CO2-Emissionen. Seinen Strombedarf deckt das grösste lateinamerikanische Land vor allem durch Wasserkraft.

Schweden

Wie die anderen skandinavischen Länder Island, Dänemark, Norwegen und Finnland sieht sich Schweden beim Klima in einer Vorreiterrolle – und das trotz der Tatsache, dass Greta Thunberg den Politikern ihres Landes mangelnden Einsatz für die Pariser Klimaziele und Schönrechnerei der schwedischen Treibhausgasemissionen vorwirft.