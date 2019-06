Imamoglu will «illegalen Prozess» korrigieren

Sieben Wochen nach Annullierung des Wahlsiegs der Opposition in Istanbul sind die Einwohner der Bosporus-Metropole am Sonntag erneut aufgerufen worden, ihren Bürgermeister zu wählen. Es wird wieder ein enges Rennen zwischen Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu und Binali Yildirim von der Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet. Nach der umstrittenen Entscheidung zur Annullierung der ersten Abstimmung gilt die Wahl als Test für die Demokratie in der Türkei.