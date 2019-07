Im TV blossgestellt: Johnson kennt eigenen Brexit-Plan nicht richtig

Belehrungen vom Moderator

Im Interview mit dem BBC-Moderator Andrew Neil legte Johnson nun viel Wert darauf, dass es sich um Artikel 24, Paragraf 5 b des GATT-Abkommens handelt. Die Frage Neils, ob er auch wisse, was in Paragraf 5 c stehe, musste Johnson jedoch verneinen. Darin stehe, belehrte ihn Neil, dass «man nicht nur die Zustimmung der EU braucht, sondern man muss sich auch auf die Umrisse eines künftigen Handelsabkommens einigen und den Zeitplan, um das zu erreichen». Warum, wenn Johnson sich nicht einmal auf die bereits vereinbarten Konditionen des Austritts festlegen wolle, sollte sich Brüssel darauf einlassen, fragte Neil. Johnson hatte darauf keine überzeugende Antwort.

"Do you know what's in paragraph 5c?""No" @AfNeil challenges Boris Johnson on the detail of how the UK would trade with the EU after #Brexit The Andrew Neil Interviews

— BBC Politics (@BBCPolitics) 12. Juli 2019