«Die bösen Geister zeigen sich in neuem Gewand»

Eigentlich alles Botschaften, die nicht neu sind. Aber Steinmeier gibt an diesem Tag ein ganz neues Versprechen ab. Unmissverständlich. In diesem Zusammenhang sendet er auch eine kleine Botschaft an jene, die wie Russlands Präsident Putin derzeit dabei sind, manche Errungenschaft aus der Nachkriegszeit infrage zu stellen. Als Reaktion auf Auschwitz habe die Welt sich einst eine neue Friedensordnung gegeben, errichtet auf Menschenrechten und Völkerrecht. «Wir Deutschen stehen zu dieser Ordnung und wir wollen sie, mit Ihnen allen, verteidigen.» Jeder Friede nämlich bleibe zerbrechlich und alle Menschen blieben verführbar.

Konflikte überschatten die Gedenkveranstaltungen

Deutlicher will Steinmeier hier freilich nicht auf die Konflikte eingehen, die derzeit alle Gedenkveranstaltungen anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz überschatten. Da ist zum einen der Streit zwischen Yad Vashem und der Gedenkstätte in Auschwitz. Die Leiter beider Einrichtungen hatten sich noch am Mittwoch gegenseitig vorgeworfen, die Gedenkfeiern politisch und national für sich zu vereinnahmen. Befeuert wird der Konflikt aber besonders, weil seit Wochen Russlands Präsident Wladimir Putin bemüht ist, das Bild auf die sowjetische Rolle und den Hitler-Stalin-Pakt im russischen Sinne zu korrigieren. Das belastet das ohnehin schlechte Verhältnis zu Polen weiter. Und hat mit dazu beigetragen, dass Polens Präsident Andrzej Duda dem Gedenken in Israel komplett fernbleibt.

Auf der Pressekonferenz vor Beginn des Gedenkaktes sagt der Direktor von Yad Vashem, Avner Shalev, man habe nicht vom Prinzip abweichen wollen, dass die Vertreter der Alliierten und Deutschland reden dürften. Mit-Organisator Moshe Kantor betont, dem polnischen Präsidenten sei angeboten worden, als erster Redner beim Eröffnungsdiner am Mittwochabend in der Residenz des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin eine Rede zu halten. Das habe Andrzej Duda aber abgelehnt, so Kantor. Er ist Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC).

Juden fühlen sich unsicher in Europa

Shalev betont zudem, Konflikte zwischen Ländern um die Interpretation der Geschichte sollten «nicht auf dieser Bühne» ausgetragen werden. «Hier sollten alle Staats- und Regierungschefs vereint und mit einer Stimme sprechen», so Shalev. «Auch Polen sollte heute hier dabei sein.» Nach dem litauischen hatte auch der ukrainische Präsident kurzfristig seine Teilnahme abgesagt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte dies damit begründet, dass er seinen Platz lieber Holocaust-Überlebenden überlassen wollte. Auch darüber zeigen sich die Organisatoren erstaunt und verweisen darauf, dass rund hundert Überlebende eingeladen worden seien. Zuvor hatte es Kritik von Holocaust-Überlebenden gegeben, es seien zu wenige zugelassen worden, die Rede war von 30 gewesen.

Kantor beklagt, dass das Leben der Juden in Europa 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder bedroht sei. Mehr als 80 Prozent der Juden in Europa würden sich unsicher fühlen, mehr als 40 Prozent würden überlegen, Europa zu verlassen. «Angesichts dieser Zahlen könnte es in 30 Jahren keine Juden mehr in Europa geben», so Kantor.