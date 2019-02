Vorsicht aber ist schon deshalb angebracht, weil Medien in der Vergangenheit mehrmals über das angeblich bevorstehende Ende der Ermittlungen berichteten – und sich irrten. Allerdings ist Muellers Stab von Staatsanwälten und zugeordneten FBI-Agenten kontinuierlich geschrumpft, und vergangene Woche karrten Hilfskräfte Aktenberge aus den Buroräumen des Sonderermittlers in Washingtons Innenstadt.

Bericht wird wohl nicht komplett veröffentlicht werden

Was aber geschähe in diesem Fall mit den laufenden Verfahren gegen Donald Trumps alten Vertrauten Roger Stone oder die russische Firma Concord, die laut US-Strafverfolgern die Petersburger Troll-Fabrik Internet Research Agency finanzierte? Mueller könnte diese Verfahren problemlos an die Bundesstaatsanwaltschaft in Washington abgeben, sie könnte die anhängigen Prozesse dann zu Ende führen.

In welcher Form der Abschlussbericht des Sonderermittlers veröffentlicht werden wird, ist hingegen ungewiss. Zwar sprach sich der gerade ins Amt eingeschworene Justizminister William Barr, der den Report in Empfang nehmen wird, für «Transparenz» aus, doch müsse sich eine Veröffentlichung an geltende «Regeln und Gesetze» halten, so Barr.

Bilder: Die gefallenen Trump-Berater