Viele hatten ihn schon totgesagt. Weil Kataloniens Ex-Ministerpräsident Carles Puigdemont aus der Ferne, von seinem selbst gewählten belgischen Exil aus, den Wahlkampf führte. Doch der 54-Jährige überraschte in der katalanischen Neuwahl.

Die Wähler verhalfen ihm zu ausreichend vielen Stimmen dafür, sich wieder zum Anführer der Separatistenbewegung aufzuschwingen. Das Unabhängigkeitslager konnte im Katalonien-Parlament seine bisherige absolute Mehrheit bestätigen. Dies beflügelte Puigdemont, das Amt des katalanischen Ministerpräsidenten erneut für sich zu beanspruchen.

Puigdemont fordert Gespräche

Das Wahlergebnis sei «eine Ohrfeige» für Spaniens konservative Zentralregierung, sagte Puigdemont. Der Plan Madrids, einen Machtwechsel in Katalonien herbeizuführen, sei gescheitert. Er forderte den konservativen spanischen Regierungschef Mariano Rajoy auf, über die Unabhängigkeit Kataloniens zu verhandeln und die Zwangsverwaltung der Region zu beenden.

Puigdemont, der vom obersten Gerichtshof Spaniens beschuldigt wird, auf illegale Weise die Unabhängigkeit vorangetrieben zu haben, muss jedoch bei seiner Einreise nach Spanien mit Verhaftung rechnen. Nachdem er einer Vorladung des Gerichtshofs nicht Folge geleistet hatte, war ein Haftbefehl ausgestellt worden.

Rajoy hatte Ende Oktober die Regionalregierung von Puigdemont nach mehreren gesetzeswidrigen Beschlüssen abgesetzt und eine Neuwahl angeordnet. Bis eine neue Regionalregierung im Amt ist, wird Katalonien von Madrid aus verwaltet.

Sieg dank Landbevölkerung

Mit 21,65 Prozent setzte sich ­Puigdemonts Unabhängigkeitsliste Junts per Catalunya bei der Neuwahl an die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung, die für die Loslösung der Region von Spanien eintritt. Zusammengerechnet kam der Block der Sezessionisten auf 47,5 Prozent. Das ist zwar weniger als die Hälfte der Stimmen. Aber es reichte trotzdem dazu, mit 70 Abgeordnetenmandaten die absolute Mehrheit zu erobern, die bei 68 der insgesamt 135 Parlamentssitze liegt.

Bei der Sitzverteilung kam dem Unabhängigkeitslager das Wahlrecht zu Hilfe, wonach das dünn besiedelte Hinterland, wo die Separatisten stark sind, bei der Sitzverteilung begünstigt wird. Damit wiederholten die Befürworter einer Abspaltung von Spanien in etwa das Ergebnis, das sie schon in der vergangenen Wahl im Jahr 2015 holten. Damals waren es 47,8 Prozent und 72 Sitze.

Die Unabhängigkeitsgegner, zu denen die Sozialisten (PSC), die Konservativen (PP) und die linksalternative Catalunya en Comú gehören, errangen zwar zusammengerechnet etwas mehr als 50 Prozent der Stimmen. Aber dies brachte ihnen trotzdem nur 65 Sitze ein. Da half es auch nicht, dass die prospanische Partei ­Ciutadans mit ihrer redegewandten Chefin Inés Arrimadas auf 25,3 Prozent kam und damit sogar stärkste Partei Kataloniens wurde.

Eine Rückkehr ist fraglich

Die Neuwahl müsse eine «Rückkehr zur Legalität» in Katalonien einleiten, sagte Spaniens konservativer Regierungschef Mariano Rajoy. Er wies darauf hin, dass sich auch eine neue Regionalregierung der Unabhängigkeitsbefürworter an das Recht halten müsse – also keine einseitigen Schritte Richtung Abtrennung von Spanien unternehmen dürfe. Rajoy sagte, dass er sich um einen Dialog bemühen, aber auch auf die Einhaltung des Gesetzes achten werde.

Die katalanische Oppositionsführerin Inés Arrimadas bezweifelte am Freitag, dass Puigdemont die Rückkehr an die Macht gelingen werde. «Wir werden sehen, ob er zum Ministerpräsidenten gewählt werden kann.»

In der Tat liegt Puigdemonts Schicksal eher in der Hand der Justiz als in der Hand der spanischen Zentralregierung. Der Untersuchungsrichter müsste den Haftbefehl gegen Puigdemont aufheben. Und ihm so ermöglichen, ins Parlament nach Barcelona zu kommen und dort sein Regierungsprogramm vorzustellen.

Es droht wieder Neuwahl

Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario derzeit nicht, zumal Puigdemont als der Kopf jenes strategischen Separatistenkomitees gilt, gegen das wegen Rebellion, Anzettelns eines Aufstandes und Veruntreuung von Steuergeldern ermittelt wird. Wegen des gleichen Vorwurfs sitzen derzeit Puigdemonts früherer Stellvertreter Oriol Junqueras und sein Ex-Innenminister Joaquim Forn in U-Haft. Beide eroberten aus dem Gefängnis heraus Abgeordnetenmandate.

Aber auch Junqueras und Forn werden wie Puigdemont nach bisheriger Lage vorerst nicht im neuen Katalonien-Parlament dabei sein können. Dies könnte, soweit sie ihre Mandate nicht an Nachrücker abgeben, die absolute Mehrheit der Separatisten in Gefahr bringen und somit die Regierungsbildung gefährden.

Bis zum 23. Januar muss das Parlament seine konstituierende Sitzung einberufen. Spätestens bis Anfang April muss dann ein neuer Ministerpräsident vereidigt sein. Sollte dies nicht gelingen, droht schon wieder eine Neuwahl. (Berner Zeitung)