Vulkan isoliert Bali

Dichter, schwarzer Rauch wabert derzeit aus dem balinesischen Vulkan Agung hervor. Bis zu dreieinhalb Kilometer schiesst er in die Höhe und verdunkelt den Himmel über Bali. In bis zu zwölf Kilometern Entfernung sind Explosionen zu hören.

Die indonesische Behörde für Katastrophenmanagement (BNPB), die das Gefahrenniveau für die Insel inzwischen auf die höchstmögliche Stufe angehoben hat, zeigt auf ihrem Twitter-Konto auch Bilder von einem Lahar, einer Art Schlamm- und Schuttstrom, der sich in der Nähe des Vulkans gebildet hat und warnt die Bevölkerung, Abstand zu halten. «Leute, bleibt von den Katastrophengebieten um den Mount Agung fern», schrieben die Experten auf dem sozialen Netzwerk.

Guys, stay away drom disaster prone areas of Agung Mount.It is rainy season in Bali so it will increase cold lava due to heavy rains and keep far away from rivers. #disasterawareness #agungmount #bali #stayaware pic.twitter.com/asnEtvzV6F